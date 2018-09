di Francesco De Luca

Sei gol in quattro giorni, così il Napoli si prepara per l'assalto alla Juve tra due giorni allo Stadium. Vince ancora Ancelotti sfruttando le risorse di una panchina che non c'è più: tutti sono titolari preziosi e risorse straordinarie.



Ancelotti è andato oltre il suo livello - di solito moderato - di turnover schierando nove differenti giocatori rispetto alla vittoria di Torino, da Karnezis a Milik, fino a Malcuit, fino a ieri l'unico azzurro a non essere stato utilizzato. La partenza è stata vibrante e felice come quella di domenica scorsa, con Insigne che ha trovato il gol anche stavolta dopo una manciata di minuti, finalizzando un'azione costruita da Fabian Ruiz e Milik, con la complicità dello sbadato difensore emiliano Iacoponi. Un gol - il quinto in sei partite - con l'opportunismo della prima punta. Non si è fermato qui, Insigne, perché ha centrato il palo della porta dell'amico del cuore Sepe e a inizio ripresa ha lanciato Milik verso il raddoppio con un assist preparato in beata solitudine. E Arek, che domenica scorsa era rimasto fuori, ha colpito ancora nel finale. Questa doppietta dà conforto al polacco che dovrà abituarsi al turnover con Mertens, entrato negli ultimi 20' e candidato a giocare da titolare contro la Juve. Ancelotti ha varie e valide soluzioni in attacco. La reazione del bomber alla panchina di Torino è stata positiva sotto l'aspetto fisico e mentale. Nessuno, peraltro, dubitava della forza caratteriale di questo ragazzo che ha vissuto i drammi di due gravissimi infortuni. E i gol, si sa, fanno sempre bene.



Tanti cambi in vista della super sfida di sabato, da preparare preservando alcuni titolari, anche perché il Parma è stato avversario di modesta consistenza (il tecnico D'Aversa aveva lasciato fuori tra gli altri anche Gervinho, il suo migliore uomo, pensando allo scontro salvezza con l'Empoli). Ma Ancelotti non ha rinunciato a Insigne, il simbolo del nuovo corso tecnico della squadra che sabato si presenta allo Stadium di Torino carica di speranze, con l'ambizioso obiettivo di bissare la vittoria di cinque mesi fa. Nella prova generale il Napoli è stato brillante e convincente. Avrebbe potuto fare più di tre gol, ha avuto tante occasioni (20 tiri) soprattutto in un primo tempo in cui sono subito emersi Malcuit e Fabian Ruiz sul lato destro. Il francese assicura una forte spinta e precisi cross: è da rivedere in fase difensiva a più alti livelli. Lo spagnolo era stato utilizzato al posto di Hamsik contro la Stella Rossa mentre ieri si è sostituito a Callejon nella linea di centrocampo con risultati positivi. L'ex Betis non ha la stessa vocazione offensiva del connazionale, però i suoi inserimenti sono stati efficaci.Anche la Juve ha giocato sul velluto contro il Bologna chiudendo la partita in cinque minuti con Dybala e Matuidi, schierando sempre e comunque CR7 che sarà la grande stella della partita scudetto. C'è tanta e difficile strada da percorrere fino al termine della stagione, ma quella di Torino non è una partita come le altre. È l'appuntamento che può cambiare il corso di un campionato che sembra concluso già da due mesi, da quando la Juve si è assicurata Cristiano Ronaldo. E invece non è così. Il Napoli - una squadra che adesso è una squadra, con riserve che sanno fare bene i titolari - può mettere sotto pressione i bianconeri. Le motivazioni sono altissime per gli azzurri che non hanno dimenticato l'amaro finale della scorsa primavera e per l'allenatore che ai tempi della Juve venne accolto con cori vergognosi da quelli che erano - pensate - i suoi nuovi tifosi. Il Napoli, in cui sono progressivamente cresciuti gioco e autostima, può giocarsela anche stavolta a viso aperto. Ci sarà da divertirsi.

