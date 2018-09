La partita speciale di Sepe: l'abbraccio con Maradona Jr

Tempo di ritorni per tanti calciatori del Parma che hanno più di un conto aperto con Napoli ed il Napoli. Tanti i calciatori che in estate hanno lasciato l'azzurro per spostarsi in gialloblu e che in Emilia stanno ritrovando la giusta continuità. Roberto Inglese ne è l'esempio lampante, ma con lui cercheranno fortuna anche Alberto Grassi ed Amato Ciciretti nelle prossime settimane.







Punto fermo della squadra di D'Aversa sembra essere invece Luigi Sepe, il portiere napoletano finito al Parma in prestito nell'ultima sessione di calciomercato. L'estremo difensore, tornato nella città in cui è nato e cresciuto anche calcisticamente, ha ritrovato parenti ed amici ieri sera. Tra questi anche Diego Armando Maradona Jr, amico di Sepe che non ha perso l'occasione per andarlo a trovare in ritiro e scherzare sui social con lui: «Chi è più bello?»



Questa mattina, poi, Sepe ha salutato tifosi ed ex tifosi azzurri con una foto dal suo account Instagram. Direttamente dall'albergo sul lungomare che ospita il Parma in queste ore, una foto della città al risveglio: «Goodmorning Naples».





