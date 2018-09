Napoli-Parma, l'obiettivo dei tifosi: «Vincere per insidiare la Juve»

di Oscar De Simone

Il freddo e il vento di queste ultime ore non hanno fermato i tifosi del Napoli. Le file ai cancelli dello stadio San Paolo hanno iniziato a formarsi nel primo pomeriggio ed in strada c’è euforia. La partita con il Parma non è tra le più facili, ma la speranza nella vittoria resta alta. Questi tre punti potrebbero essere fondamentali in vista della sfida con la Juventus fra tre giorni a Torino.



«Vogliamo vincere. Contro il Parma non sarà facile ma Ancelotti ci sta abituando a partite camaleontiche. La differenza con il Napoli di Sarri è proprio questa. Non sappiamo mai che squadra scenderà in campo e che cambiamenti subirà nel corso della partita. Questo rappresenta un vantaggio per noi e sarà fondamentale per la vittoria di stasera. Bisogna tentare di giocare contro la Juventus con solo tre punti di distacco. A Torino ci giocheremo buona parte della stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA