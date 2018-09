Napoli, parte la missione Juventus: azzurri in volo senza tifosi al seguito

di Gennaro Arpaia

«Una gara come le altre, che vale tre punti e che possiamo vincere». Ci ha pensato Carlo Ancelotti a calmare tutti in vista della supersfida di domani allo Stadium. Juventus-Napoli arriva troppo in fretta per decidere chi sarà più meritevole del comando in classifica, ma di certo potrà regalare indicazioni importanti sul momento e sullo stato di forma di entrambe le formazioni.



Il popolo napoletano che cinque mesi fa festeggiava la presa di Torino stavolta non è andato a salutare la squadra alla partenza di Capodichino, ad eccezione di qualche curioso. Gli azzurri sono arrivati all’aeroporto cittadino alle 16.50, volti sereni e sorridenti per calciatori e staff prima di imbarcare sull’aereo che li porterà nuovamente in Piemonte, una settimana dopo il 3-1 ai granata di Mazzarri.



È tutto cambiato rispetto alla gara dello scorso aprile, ultima occasione per poter sognare ancora lo scudetto, ma i tifosi che non erano oggi in aeroporto sarebbero ben lieti di tornare a Capodichino domani, dopo novanta minuti in cui sarà battaglia. La gara di Champions League contro il Liverpool non potrà portare disattenzioni, tutti sono concentrati per la sfida alla rivale di sempre. Nella speranza di poter rivivere le emozioni di cinque mesi fa.

