Napoli, Pasqua a Castel Volturno: Ancelotti non ammette distrazioni

di Roberto Ventre

Ancelotti è stato chiaro: vuole il secondo posto e attende una pronta reazione del Napoli dopo l'eliminazione nei quarti di Europa League contro l'Arsenal. Pronta reazione vuol dire una prestazione di spessore domani sera al San Paolo contro un avversario pericolosissimo come l'Atalanta e una vittoria per dare forza al secondo posto in questo rush finale di stagione.



Il tecnico batterà molto su questo tasto, tenere vive le motivazioni nelle ultime sei partite con la qualificazione in Champions League già da tempo praticamente in tasca (diventerebbe aritmetica in caso di successo sull'Atalanta). Dopo il ko con i Gunners l'allenatore s'attende subito che il Napoli rialzi la testa: gli azzurri si ritroveranno stasera dopo il pranzo di Pasqua in ritiro a Castel Volturno per la rifinitura e poi resteranno lì in ritiro in attesa della sfida contro l'Atalanta. Niente deroghe, quindi, i calciatori resteranno tutti insieme per la vigilia del match contro la formazione di Gasperini, a differenza di altre volte in questo campionato quando la squadra si ritrovava direttamente la mattina in ritiro per un match serale a Fuorigrotta.



