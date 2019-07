Napoli-Pépé, offensiva Arsenal: «Entro lunedì sara in Inghilterra»

Un buco nell'acqua. Sarebbe stato questo il risultato dell'incontro avvenuto a Dimaro lo scorso giovedi tra il Napoli e gli agenti di Pépé, arrivati in Trentino sul finire del ritiro azzurro. A comunicarlo è la stampa nglese che, nel frattempo, annuncia l'ormai affare ad un passo che porterebbe proprio il calciatore ivoriano a vestire la maglia dell'Arsenal il prossimo anno.



Al Lille, squadra che detiene il cartellino dell'esterno offensivo classe 1995, andranno circa 80 milioni versati dai Gunners nelle casse francesi in cinque diverse soluzioni, con il club pronto ad annunciare il calciatore entro lunedi. Gli agenti di Pépé ed il calciatore avrebbero rifiutato la proposta fatta da De Laurentiis e Ancelotti due giorni fa preferendo la soluzione inglese, con condizioni economiche migliori per il calciatore e il suo staff, non accontentati dall'offerta azzurra.

