Napoli, per Lozano due ostacoli Stop per Icardi, ottimismo James

Icardi per il momento resta fermo sulle sue posizioni: vuole solo la Juve (che però sta puntando in prima battuta su Lukaku), altrimenti forte di un contratto intende restare all'Inter. Il club nerazzurro, però, gli ha ribadito che non rientra nei programmi societari e tecnici e che per lui non ci sarà spazio: ecco perché Roma e Napoli possono ancora sperare, anche se la matassa al momento è ancora molto ingarbugliata. Il club giallorosso può inserire Dzeko nella trattativa, il Napoli si spingerebbe fino a una cifra tra i 40 e 50 milioni. Tutto dipenderà dalla decisione di Maurito che per il momento non ha aperto ad altre soluzioni.



PRESSING SU LOZANO

Sfumato Pepé, passato ai Gunners («Ho scelto l'Arsenal su invito della mia famiglia e dei miei agenti: sono convinto che sia la scelta giusta», ha detto in un video sul canale del club inglese), l'attaccante tornato in pole position è Lozano. Prosegue il lavoro con il Psv e con Raiola, l'agente dell'esterno che piace tanto ad Ancelotti. Resta però da perfezionare l'intesa sia con il club che con il messicano. Il Psv chiede i 42 milioni della clausola rescissoria ma il Napoli vuole provare a chiudere a cifre più basse e poi, al di là della cifra, restano da definire le modalità di pagamento. L'altro ostacolo da superare è relativo ai diritti d'immagine del messicano perché per quanto riguarda l'ingaggio si potrebbe trovare una convergenza intorno ai 4 milioni (bonus compresi). Il Napoli è al lavoro per strappare un doppio sì e per chiudere positivamente un'operazione sulla quale sta lavorando da tempo: trattativa tornata calda in questi giorni. Le chance sono aumentate dopo l'eliminazione del Psv nei preliminari di Champions con il Basilea: di colpo è venuta meno una vetrina molto attesa da Lozano e nello stesso tempo il club olandese non potrà più contare sulla disponibilità di un'entrata economica molto importante. Lo scenario è cambiato rispetto a inizio estate e dopo un interessamento del Valencia l'unico club che continua a spingere per lui è il Napoli.



JAMES A FERRAGOSTO

Il trequartista colombiano si allena a Madrid, ieri è stato applaudito dai tifosi del Real all'uscita dal centro sportivo. Ma James non rientra nei piani tecnici di Zidane e il Napoli che vuole prenderlo in prestito (il Real ha chiesto invece 42 milioni cash) potrebbe rappresentare l'unica soluzione possibile visto che l'Atletico Madrid finora non ha concretizzato l'affondo e i Blancos non vorrebbero cederlo al Real per non rafforzare una diretta concorrente in Liga. C'è bisogno, però, ancora di tempo e la trattativa potrebbe sbloccarsi nella settimana di Ferragosto, salvo improvvise accelerate: c'è sempre fiducia che l'affare possa andare a buon fine tenendo presente la volontà di James di ritrovare Ancelotti, quello che lo ha valorizzato meglio di chiunque altro sia al Bayern Monaco che al Real Madrid. E il tecnico azzurro lo ha indicato a De Laurentiis fin dal primo momento nella sua lista di gradimento nelle varie chiacchierate sul mercato, l'ultima in ordine di tempo giovedì pomeriggio a Castel Volturno prima che il presidente azzurro si trasferisse all'Arechi di Salerno per assistere al triangolare con Salernitana e Reggina vinto dal Bari, club che ha come patron suo figlio Luigi. E poi il Real sta provando a prendere Van de Beek dall'Ajax, un centrocampista dai piedi buoni, alternativa in entrata a Pogba.



LA JUVE SU HYSAJ

Il terzino albanese seguito dalla Roma potrebbe finire alla Juve dove c'è Sarri, un suo estimatore che lo ha allenato sia a Empoli che a Napoli. I bianconeri stanno anche lavorando su Danilo, collegato all'eventuale cessione di Cancelo al City. Il club azzurro non ha fretta e cerca di capitalizzare al massimo dalla sua cessione. In Premier League piace al Tottenham. In uscita c'è anche Tonelli, rientrato dalla Samp per fine prestito. L'idea è di dare Ounas in prestito: su di lui Lilla e Cagliari. In stand by il discorso di Verdi con il Torino: il Napoli non lo cede fino a quando non arriverà un altro rinforzo in attacco.

