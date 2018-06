Napoli, per prendere Leno occorrono 25 milioni

di Pino Taormina

C'è un delicato gioco a incastro nelle prossime mosse del Napoli. Da un lato l'uscita ufficiale di Jorginho e la situazione sempre in bilico di Hamsik, dall'altro la ricerca di un altro centrocampista che non necessariamente deve avere le qualità dell'italo-brasiliano. Rientra dal prestito Grassi, la Spal non lo riscatterà perché 8 milioni sono troppi. Ma per De Laurentiis non è una brutta notizia perché ha voglia di vedere il rendimento dell'ex atalantino alla corte di Ancelotti. Ma Giuntoli deve lavorare soprattutto sul fronte della partenze: l'ad Chiavelli oggi definirà gli ultimi dettagli per il trasferimento di Verdi. Cosa fatta, con la benedizione anche del Bologna. E poi? Lì davanti ci sono una decina di attaccanti, e almeno in tre devo andare via. Inglese non è tra questi, perché Ancelotti pare abbia dato parere positivo alla sua permanenza. Younes, invece, è in bilico: a De Laurentiis non è andato giù il suo atteggiamento e prima di capire se tenerlo o darlo via vuole parlare ancora con lui.



OCCHIO A CALLEJON

L'esterno spagnolo ha una mezza promessa con il Milan che però ora ha guai finanziari che impediscono il pagamento della clausola. In ogni caso, Fassone vuole uno sconto rispetto ai 22 milioni previsti. Difficile, con l'arrivo di Verdi, che il Napoli possa ancora insistere per Suso. Però Giuntoli non molla Politano proprio per tutelarsi in caso di addio di Callejon. Più facile che nel caso in cui Mertens decidesse di andare via, il ds possa puntare sul Papu Gomez, che per caratteristiche ricorda il belga.



SENZA PACE

Si è complicata la via che porta al prescelto di De Laurentiis, Rui Patricio. E il Bayer Leverkusen, che non vede l'ora di liberarsi di Leno, ha riaperto la trattativa con il Napoli. L'ex romanista Rudy Voeller, ora direttore sportivo dei tedeschi, apre in maniera palese: «Ma il prezzo lo facciamo noi. Già nel 2017 c'era stata un'offerta concreta dal Napoli ma all'epoca non avevamo un'alternativa pronta. Lo abbiamo trattenuto e devo dire che quest'anno è andato bene. Dando per scontato che il suo desiderio di trasferimento si sarebbe riproposto quest'estate ci siamo mossi per tempo e abbiamo preso Hradecky dall'Eintracht». Il Leverkusen per Leno chiede circa 25 milioni di euro. Il Napoli non supera i 15. Occhio, che il vero talento che il Napoli sta per prendere è Lunin: non c'è un solo osservatore di un top club europeo che non abbia nel mirino il portiere dello Zorya Andrij Lunin, 19 anni. «Noi vorremmo andare al Napoli», ha confidato ieri a Radio Crc il suo papà che gli fa anche da agente. Piace anche Sirigu del Torino che continua a non rinnovare. Sepe vuole giocare titolare e ha molte offerte. Sullo sfondo c'è anche Sportiello.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO