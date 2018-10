Napoli, niente suggestione Cavani: perché il ritorno non è nei piani ADL

di Pino Taormina

Inviato a Parigi



Il ritorno di Cavani è qualcosa che non è nei programmi di De Laurentiis. Questa estate non lo ha mai cercato né il bomber di Salto ha mai pensato di tornare per ragioni familiari. I due figli nati a Napoli vivono con la ex moglie Maria Soledad. Si vedono ogni volta che vogliono quando Cavani gioca le sue partita in casa. L'aspetto economico è importante per un calciatore che non ha ancora iniziato la sua parabola discendente. Difficile pensare a una trattativa su queste basi. Peraltro a De Laurentiis come filosofia piace prendere giocatori giovani. Unica eccezione: Higuain.

