di Gennaro Arpaia

Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly e Jorginho. E quell’interesse sfrenato dalla Premier League. In Inghilterra tutti i riflettori sono per il Napoli con le due squadre di Manchester, il Liverpool, il Chelsea ed anche l’Arsenal che guardano con tanto interesse a quanto accadrà a queste latitudini tra qualche settimana. L’ultima notizia che arriva da oltremanica riguarda proprio il terzino albanese arrivato tre anni fa da Empoli: Mourinho e lo United, che stanno per salutare Matteo Darmian in direzione Juventus, sono disposti a pagare la clausola dell’esterno pari a circa 50 milioni di euro pur di portarlo all’Old Trafford, stando a quanto riportato da The Sun.



Continua la corsa anche a Kalidou Koulibaly. Protagonista in positivo del match di ieri sera a Marassi, il centrale del Napoli resta uno dei più chiacchierati della prossima estate in Europa. Per lui non esiste alcuna clausola contrattuale, spetterà quindi alla società di Aurelio De Laurentiis l’ultima parola, ma le avance dei top club europei potrebbero farsi insistenti. Dopo il Chelsea e il Manchester United, i due club che già un anno fa si erano fatti vivi per lui, secondo il Daily Express ora anche l’Arsenal starebbe concretamente pensando a Kalidou e avrebbe già pronta sul tavolo un’offerta da 60 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire il franco-senegalese.



Poi il capitolo Jorginho: anche per l’italo-brasiliano, come per Koulibaly, fondamentale sarà capire il destino di Maurizio Sarri, ma in ogni caso il Manchester City potrebbe presentarsi alle porte del Napoli con un’offerta probabilmente irrinunciabile. 60 milioni di euro potrebbero far riflettere gli azzurri, eventualmente disposti a reinvestire parte della cifra in un nuovo profilo e lanciare definitivamente Amadou Diawara, che da due anni studia alle spalle di Jorginho. Sempre vive anche le piste che portano a Ghoulam. Mourinho e lo United non l’hanno dimenticato, ma il doppio infortunio di quest’anno potrebbe rallentare le offerte che sarebbero arrivate senza i problemi fisici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA