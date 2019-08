Napoli, pericolo evitato: Messi ko salterà la doppia sfida negli Usa

Contro il Barcellona, ma non contro Leo Messi. L’argentino non ci sarà contro il Napoli nella doppia sfida tra azzurri e blaugrana che si giocherà il 7 ed il 10 agosto prossimi tra Miami e Detroit.



La stella del Barcellona soffre di un affaticamento al polpaccio destro che gli impedirà anche di volare verso gli Stati Uniti. Leo resterà a curarsi in spagna nei prossimi giorni per poter recuperare in vista della nuova stagione. Un pericolo in meno, dunque, per la difesa di Ancelotti.

