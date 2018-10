Il direttore sportivo del Genoa Mario Donatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc e non poteva non toccare l'argomento Piatek. «Preziosi si sta muovendo per lui direttamente con Aurelio De Laurentiis, ma non so se l'operazione si farà. Di sicuro il presidente vuole trattenere Piatek, non so cosa si sia detto con il patron del Napoli. Non so nulla di un possibile scambio con Milik perché non sono al corrente delle scelte di mercato del club azzurro».

