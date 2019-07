Napoli, pomeriggio di riposo ma gli azzurri ritrovano Meret

Un ritorno gradito per la porta azzurra: Carlo Ancelotti e il Napoli ritrovano Alex Meret, il portiere classe 1997 che ha disputato nelle scorse settimane lo sfortunato Europeo Under 21 con la maglia dell'Italia. Dopo le vacanze di rito, l'ex Udinese e Spal si è ritrovato oggi a Dimaro e ha riabbracciato l'allenatore e la squadra lasciati lo scorso maggio.



L'obiettivo di Alex ora è disputare al meglio gli ultimi giorni di ritiro in Trentino, visto che lo scorso anno non ci era riuscito a causa di quello sfortunato infortunio al braccio. Il gruppo napoletano, nel frattempo, non si è allenato: Ancelotti ha concesso alla squadra un pomeriggio di riposo in vista di domani, quando alle 17.30 si giocherà a Carciato la seconda amichevole della pre-season contro la Feralpisalò.



