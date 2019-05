Napoli porta bene in Europa eliminato dalle due finaliste

È successo ancora. Dopo Chelsea (2012) e Real Madrid (2017) anche il Liverpool elimina il Napoli e vola in finale di Champions. Ma in questa folle stagione europea sono addirittura due le squadre che dopo aver fatto fuori gli azzurri si giocheranno il titolo. In Champions i Reds hanno staccato il pass per gli ottavi di finale superando il Napoli nell'ultimo turno del girone e qualificandosi grazie ad una migliore differenza reti, mentre in Europa League l'Arsenal ha avuto la meglio della squadra di Ancelotti nel doppio confronto dei quarti di finale. I Gunners, poi, si giocheranno la coppa inpalio a Baku il prossimo 29 maggio, contro il Chelsea di Sarri, uno che con Napoli ed il Napoli ha un legame decisamente forte.



Si tratta della terza volta nella quale chi batte gli azzurri arriva in finale. Nel 2012 il Chelsea di Di Matteo riuscì a ribaltare il risutlato dell'andata degli ottavi (3-1, quando c'era Villas Boas in panchina) con il 4-1 di Londra e dal lì volò direttamente alla vittoria contro il Bayern Monaco ai rigori. Nel 2017, invece, il Real Madrid di Zidane ebbe vita facile contro il Napoli (che pure era testa di serie) sempre agli ottavi. Primo passo verso la vittoria della Champions che arrivò in finale contro la Juventus a Cardiff.

