Il Napoli sistema la porta: Contini va in prestito al Siena

Il calciomercato di Serie A si è ormai chiuso lo scorso weekend, ma per le serie inferiori italiane non è ancora finita. Lo sa bene il Napoli che, dopo l’arrivo di David Ospina, doveva sistemare il numero di portieri in rosa. Così il giovane Nikita Contini, prodotto del vivaio azzurro presente a Dimaro agli ordini di Ancelotti, si trasferirà per un anno al Siena, in Lega Pro.



Questo il comunicato della società toscana: «Nikita Contini è un nuovo giocatore della Robur Siena. Portiere, classe 1996, Contini arriva in prestito dal Napoli, ha disputato l’ultima stagione da protagonista nel Pontedera e in passato ha vestito anche le maglie di Spal, Carrarese e Taranto».

