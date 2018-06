Napoli, il nuovo portiere è un rebus: Leno resta in pole, sale Sirigu

di Roberto Ventre

La prima casella da riempire è quella del portiere, anzi di caselle ne andranno coperte due, viste le partenze per fine contratto di Reina e Rafael. Per il ruolo di primo portiere la corsa è tra Leno del Bayer Leverkusen e Sirigu. Il tedesco resta la prima scelta con la trattativa ampiamente avviata e con la sua disponibilità di massima già garantita sul trasferimento. Resta calda però la pista del numero uno del Torino che Ancelotti conosce bene per averlo avuto al Psg. Per il ruolo di secondo il favorito è il promettente portiere ucraino Lunin, 19 anni, in forza allo Zoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA