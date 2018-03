Napoli guarda Liverpool dopo Reina: prende quota l'ipotesi Mignolet

Simon Mignolet è il nome nuovo sulla lista di Cristiano Giuntoli per la prossima estate. Il Ds azzurro deve sotituire Pepe Reina, in partenza verso il Milan dopo la scadenza del contratto, e dopo Bernd Leno, primo obiettivo per la porta, spunta anche il nome del belga, che potrebbe cambiare casacca al termine di questa stagione di Preier League.



La sua retrocessione a secondo portiere del Liverpool, infatti, non gli è mai andata giù e, nonostante i complimenti ricevuti nei mesi da Jurgen Klopp, il portiere starebbe pensando di lasciare i Reds al termine del campionato. Come riportato da La Derniere Heure, in Belgio, nel suo futuro portrebbe essereci proprio il Napoli o anche il Borussia Dortmund, che lo segue da diversi mesi.



