Napoli, è arrivato il portiere: Ospina a Roma per le visite mediche

È arrivato in Italia nella serata di ieri, pronto per iniziare al meglio la sua esperienza napoletana. La vita azzurra di David Ospina, 30 anni tra due settimane, è cominciata questa mattina alle 11 quando l'ormai ex portiere dell'Arsenal ha salutato giornalisti e qualche tifoso all'esterno di Villa Stuart, la struttura della capitale in cui svolgono le visite mediche tutti i nuovi acquisti azzurri.



Il portiere colombiano, dopo il check-up di rito in clinica, penserà alla firma sul contratto che lo legherà in prestito al Napoli per la prossima stagione. Nelle prossime ore per l'ultimo acquisto di De Laurentiis ci sarà anche il primo incontro con la squadra e con Carlo Ancelotti che, a Castel Volturno, sta preparando insieme al gruppo napoletano l'esordio in campionato contro la Lazio del prossimo sabato.

