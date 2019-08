Napoli, tutta l'amarezza di Milik: «Soffro a non essere in campo»

Come a Firenze, anche a Torino contro la Juventus Arek Milik non ci sarà, fermato ancora da quei guai fisici che non hanno permesso a Carlo Ancelotti nemmeno la sua convocazione. «Stasera sarà una grande sfida, soffro a non essere in campo» ha scritto l'attaccante polacco sui social.



«Ma sto lavorando ogni giorno per tornare il prima possibile. Al vostro fianco. Forza Napoli, forza ragazzi!». La speranza del Napoli è quella di poterlo recuperare al rientro dalla sosta di campionato, ma nel frattempo gli azzurri aspetteranno anche di capire il reale stato di forma di Fernando Llorente, attaccante in arrivo che integrerà il reparto azzurro.



