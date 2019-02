Napoli, De Laurentiis frena Hamsik: «Pagare moneta, vedere cammello»

di Gennaro Arpaia

«Vorreste sapere cosa succede con Hamsik ma ve la prendete in quel posto, non si parlerà di lui. Quando avremo qualcosa da dirvi, vi chiameremo e ve lo diremo». Aurelio De Laurentiis mette le cose in chiaro appena arrivato all’Hotel Vesuvio, pronto a difendersi dalla folla che già pregusta le domande sulla partenza prossima del capitano slovacco.



Impossibile, però, resistere al pressing e alla fine, così, De Laurentiis cede: «Hamsik è sempre stato un professionista - spiega il patron - Negli anni me l’hanno chiesto Raiola per il Milan, Moratti all’Inter e poi la Juve quando arrivò in panchina Allegri, ma io ho sempre detto no. La scorsa estate ci ha chiesto di andar via tramite il suo agente, ma il mercato in Cina in estate si raffredda. Ancelotti ha dato il suo benestare alla partenza perché a centrocampo siamo collaudati e coperti, ora sta ai cinesi: per il cammello serve la moneta. A Marek ho detto che potrà tornare quando vuole, questa è casa sua e Napoli lo ama».Chiusa la parentesi di Hamsik, protagonista della giornata è e rimane il ritiro di Dimaro, rinnovato per altri tre anni dopo i primi otto di partecipazione. «Ci siamo venuti incontro, per la Val di Sole non è stato un anno facile questo. Hanno fatto anche loro uno sforzo notevole per continuare a lavorare con il Napoli. Non mi interessava andare in America a fare tournée, dobbiamo preparare al meglio la prossima annata. Anche se questa stagione non è ancora finito: potrebbero succedere ancora tante cose», aggiunge De Laurentiis. «Mi spiace che i tifosi vogliano solo lo scudetto e poi non vengano allo stadio con dei prezzi popolari: così si è tifosi del Napoli? È il terzo anno che chiudiamo in rosso, mentre la Filmauro è in positivo. Non abbiamo mai investito veramente negli stadi. Il ritiro in Cina? Amo molto quel Paese, ma è molto lontana. Io le provo un po’ tutte, andai anche a vedere le squadre di Pechino ma ci sono troppi limiti. Non vorrei andare lì per tournée ma per un ritiro vero, organizzare tornei per fare soldi non mi è mai interessato».Protagonista del ritiro 2019 sarà ovviamente Carlo Ancelotti. «Siamo stati molto bene a Dimaro lo scorso anno e siamo felici di tornare», le parole dell’allenatore. «L’unica perplessità era legata al terreno di gioco, avendo un solo campo, ma in realtà ha tenuto benissimo. Faremo una preparazione ad hoc come fatto lo scorso anno». Il Napoli 2019/20 sarà in Trentino dal 6 al 26 luglio prossimi. «Tre settimane non sono un problema, anzi per prepararsi bene ne servirebbero cinque. È un po’ un ritorno al passato, sarà positivo per prepararci al meglio e prevenire bene qualche infortunio di troppo. Stiamo bene a Dimaro, ci divertiamo, giochiamo a carte, poi c’è chi vince e chi perde», replica con un sorriso a De Laurentiis.Ancelotti ha parlato anche di quel che resta della stagione: «Manca poco alla fine della stagione, l’ho detto anche ai miei calciatori. È tutto ancora in ballo, tranne la Coppa Italia ma abbiamo reagito bene e adesso arriva anche l’Europa League. Se facciamo bene questi 120 giorni finali, possiamo divertirci».Del ritiro parla anche Maurizio Rossini, Atp Trentino: «Il programma sarà simile a quello già visto negli anni passati. Saranno 21 giorni di festa per tutti, calciatori e tifosi. C’è un territorio organizzato che vi aspetta senza alcun problema di relazioni tra napoletani e trentini. Abbiamo napoletani che arrivano da ogni parte d’Italia. Ci saranno almeno tre amichevoli, tanti eventi serali per i tifosi e un accordo che ci legherà per tre anni».Le altre novità le spiega proprio il patron. «Vorremmo creare una scuola calcio per bambini durante le settimane di ritiro, per concedere loro di giocare lungo tutta la giornata». Insieme a lui anche il nuovo assessore al Turismo del Trentino Roberto Failoni. «Grazie per le belle parole espresse da De Laurentiis e Ancelotti. In poco tempo abbiamo trovato una soluzione soddisfacente per tutti noi. C’è un rapporto d’amore e di sport tra Napoli e il Trentino, abbiamo una attenzione particolare per Dimaro, città che ha sofferto molto negli scorsi mesi ma ha saputo rialzarsi».

