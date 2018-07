di Gennaro Arpaia

«Cristiano Ronaldo in Italia? Sarà uno stimolo per tutti noi». Sono queste le prime parole da allenatore del Napoli di Carlo Ancelotti, che si presenta al mondo azzurro direttamente da Dimaro.



«Ho ammirato molto il lavoro fatto da Sarri in questi anni. Non sono qui per cancellare nulla. Poi io ho le mie idee, ma la filosofia e lo stile saranno simili».



Tanta la curiosità intorno al nuovo allenatore che dal Trentino lancia il suo appello. «Si parla molto di top player, ma ho sempre detto al presidente di mantenere soprattutto la squadra com'è oggi, perché abbiamo giocatori già importanti. Poi vedremo cosa si può aggiungere. Abbiamo già comprato giocatori giovani e molto bravi».







IL RITORNO IN ITALIA

«Il Napoli ha creduto nelle mie capacità, poi c'era la voglia di tornare in Italia e ho scelto un progetto interessante con una società che ha voglia di crescere e migliorare. Tecnicamente è una squadra che mi soddisfa per quello che ho visto in questi anni. Ha mostrato una filosofia di gioco interessante, vicina alle mie idee. È una sfida per me e l’obiettivo è sempre quello, rendere competitiva la squadra in tutte le competizioni più a lungo possibile. Se siamo dentro le tre competizioni a marzo aprile e già importante, poi si vedrà cosa succede».



LE RIVALI IN CAMPIONATO

«La Juve non è il potere. È una squadra molto forte e che ha vinto tanto, sarà una squadra tosta da affrontare così come ci sono anche Roma e Inter da battere. Noi dobbiamo fare e pensare alla nostra strada, una strada che ci deve portare lontano. Non siamo qui a pettinar le bambole, a nessuno piace arrivare secondi. Si parte per vincere, l'ambizione è alta. Abbiamo una squadra giovane, uno staff giovane, un presidente giovane, quest'ambiente mi piace. Dietro la mia scelta ci sono anche l'ambiente e la città, ho sempre vissuto Napoli da avversario, ma ho capito quanto fosse stimolante viverla».



LA SCELTA DI VIVERE A NAPOLI

«Vado a vivere in città ben volentieri. Napoli ha un panorama magnifico, non sarà un problema per me. Mi sono ritrovato con un gruppo molto sano, avevo già preso informazioni su di loro. Ci sono giovani recettivi e poi uomini di esperienza come Hamsik, Albiol e Callejon che potranno aiutarci. La qualità che mi piace di più in un atleta è l'altruismo e qui non avrò problemi».



GLI OBIETTIVI

​«Ovviamente l'obiettivo è passare il girone di Champions. siamo in seconda fascia, vedremo come andrà, ma di certo saremo competitivi. Questa squadra negli ultimi anni è già cresciuta ed è stata al top. Spero che abbia continuità, i miglioramenti si possono sicuramente fare e sono convinto di poterla aiutare con la mia esperienza».



IL RUOLO DI HAMSIK E MERTENS

«Hamsik ha un'esperienza e una qualità incredibile. Giocare in un posto diverso potrebbe dargli dei vantaggi. Sono convinto che possa essere il regista, anche se abbiamo un giovane come Diawara che ha già mostrato qualità incredibile. Mertens non credo possa fare l'ala, ma giocare tra le linee per dare problemi agli altri. Ero un po' scettico, poi ho visto che ha fatto trenta gol. Secondo me può giocare punta, dietro la punta o come esterno. Ala non ce lo vedo, ma ha tanta qualità.



I NUOVI ACQUISTI

«Meret? Un giovane talento. Karnezis è un uomo di esperienza che potrà aiutarlo a crescere. Fabiàn è giovane ma già completo. Non credo possa giocare davanti alla difesa, ma si alternerà sui lati del centrocampo. Con Verdi posso variare un po', sa giocare in più punti del campo, anche tra le linee, mentre Callejon è fantastico ad andare in profondità».



IL MERCATO

«Questa squadra ha fatto 91 punti ed un campionato straordinario, ma non è detto che non si possa vincere lo scudetto con 85 punti. È stato scritto che ho parlato con Ronaldo, Di Maria, Cavani, Vidal, Benzema, ma io ricordo solo di aver parlato molto con Giuntoli ed il presidente. Ho molta stima ed affetto per tanti miei ex calciatori, ma quando si arriva in una nuova squadra si cercano insieme le migliori soluzioni. Non ho mai imposto calciatori da prendere, ogni società ha le sue caratteristiche e le sue possibilità. Sono venuto qui a Napoli perché ho visto una squadra molto competitiva».



GLI ARBITRI E IL VAR

«Il Var in generale è stato uno strumento ottimale, lo sta dimostrando anche al Mondiale. Poi come tutte le cose nuove andrà migliorato, ma mi sembra una innovazione positiva. Più andremo avanti e più miglioreremo. Alla fine credo che anche l'Uefa sceglierà di inserirlo in Europa».

