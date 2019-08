La famiglia Lozano con il Chucky: sorrisi per moglie e figli in prima fila

Il clan Lozano al completo. Hirving si presentava ai tifosi del Napoli per la prima volta, la moglie e i figli lo guardavano nemmeno tanto lontano. La famiglia del Chucky lo segue dal primo momento dell'avventura azzurra, ha passato insieme con lui le ore della firma e nelle ultime ore ha anche approfittato per una prima visita delle bellezze napoletane.







Prima Posillipo, che li ospiterà in questi anni di Napoli, poi il lungomare appena conosciuto, quindi le bellezze di Capri. La famiglia Lozano ha vissuto felice il primo weekend azzurro e non poteva mancare alla prima volta davanti alla stampa del messicano. Lui ha sorriso a loro appena entrato davanti ai fotografi, ora non resta che vederlo in campo. Prima fermata la Juve, poi il San Paolo. E lì Ana e i bambini non potranno mancare.

