Napoli in festa per l'arrivo di Lozano: «Ma solo con Icardi sarà scudetto»

di Oscar De Simone

«Mi sto già allenando e lavorando duro: sono molto felice di essere arrivato in una squadra così forte, il Napoli è stata la mia prima scelta». Le prime parole di Hirving Lozano stregano e caricano i tifosi azzurri che adesso sognano in grande: un acquisto importante per fare il definitivo salto di qualità rinforzando una rosa già rodata e competitiva.



«Lozano è un ottimo giocatore – commentano in strada – e può dare tanto al Napoli. Ha molta tecnica, salta l’avversario con facilità ed è rapido nei movimenti. Con lui andremo spesso in superiorità numerica e non cosa da sottovalutare. Speriamo solo che il mercato non sia chiuso qui».



Al presidente De Laurentiis, infatti, i tifosi chiedono un ultimo sacrificio per sognare in grande: «Speriamo tutti nell'arrivo di Icardi ma sappiamo che è difficile perché non vuole lasciare Milano. Se almeno arrivasse uno tra James e Llorente potremmo davvero lottare per lo scudetto».

