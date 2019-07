Napoli, è il giorno di Ancelotti: «Faremo meglio dello scorso anno»

È il giorno di Carlo Ancelotti: per la prima volta dopo la fine del campionato, l'allenatore del Napoli rompe il silenzio e risponde alle domande dei giornalisti.



«Sarà un Napoli che non ha cambiato allenatore, quindi con meno novità ma in linea con quanto detto lo scorso anno e con un gioco collaudato», esordisce Carletto. E assicura: «Vogliamo fare meglio dello scorso anno, secondo me non abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità e c’era un po’ di rammarico a fine stagione. Ma ripartiamo da quanto buono fatto nelle ultime partite. Dobbiamo giocare per vincere ogni partita, lo scorso anno siamo stati competitivi fino ad un certo punto, ora dobbiamo alzare asticella. Non avremo grossi cambiamenti, consolideremo le cose fatte nel primo anno».



Si riparte dunque dal gioco: «La qualità del gioco è alla base dell’idea che abbiamo, questa squadra ne è già abituata. Un calciatore come James, che conosco bene, ha qualità ma al momento non è un nostro giocatore. Ne parleremo quando e se arriverà, come di altri calciatori. Stiamo valutando tanti calciatori, la società vuole migliorare la rosa e ci sono tante opportunità sul mercato. Io non ho dato l’ok per alcuna cessione, poi magari ci sarà la volontà di qualcuno di cambiare aria, ma lo valuteremo quando accadrà. Noi vogliamo solo migliorare, da qui al 31 agosto c’è tempo».



Solo belle parole per Albiol e Manolas: «Ringraziamo tutti Raul per quanto fatto qui, è stato un grande professionista. Ma arriva uno dei migliori difensori sul mercato in quella posizione, Manolas è un grande difensore e avremo una coppia formidabile con cui possiamo giocare un calcio più offensivo, lasciando l’uno contro uno».



Inutile fare domande sul mercato: «Icardi è un ottimo giocatore, apprezzato tutti e non solo da me. Tutti i nomi accostati al Napoli sono importanti, è una cosa positiva, ma ne avete fatti tanti. Lozano, Rodrigo, solo Ronaldo avete tenuto fuori. Ma per Mauro c’è apprezzamento, nulla di più».



In attesa del mercato, il Napoli riparte da Insigne: «È partito bene un anno fa, nel finale si è ripreso dal calo e con la nazionale ha ritrovato entusiasmo. È il nostro capitano, da lui mi aspetto un comportamento e atteggiamento da capitano». E poi ci sono Mertens e Milik: «Forse li state dimenticando - ammonisce Carletto - Arek ha giocato poco in avvio per fattori fisici, ma ha segnato tanto senza tirare rigori. Non mi focalizzerei sull’attaccante da area di rigore, mi focalizzerei più su chi può migliorare la qualità della rosa».



L'obiettivo è vincere e riconquistare il pubblico: «Si percepisce maggiore entusiasmo - afferma Ancelotti - ma l’entusiasmo va ricreato ogni volta. Noi dobbiamo metterci del nostro giocando belle partite, il San Paolo pieno è un nostro obiettivo, uno stimolo e un aiuto per la nostra stagione».



Sarà un anno lungo e avvincente: «Vedo bene Sarri alla Juve e Conte all’Inter. I bianconeri saranno ancora la squadra da battere, ma l’Inter vuole essere competitiva in Serie A e puntare allo scudetto. Sarà un pericolo per tutti, hanno investito molto, ma questo fa piacere. Sarri? Nessuno se l’aspettava, ma è andato in una grande squadra e la Juve ha preso un grande allenatore. Capisco i tifosi del Napoli, ma questo è il professionismo. E noi non dobbiamo fare la corsa su Sarri, la Juve preferirei batterla in una stagione e non in una partita. La rivalità che nutro io è solo sportiva, lo scorso anno non sono stato condizionato dal paragone con Sarri, era logico accadesse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA