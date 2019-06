Napoli, prima offerta dell’Atletico: ADL dice no a 18 milioni per Hysaj

L’Atletico Madrid sembra voler fare sul serio per Elseid Hysaj, il terzino albanese in uscita dal Napoli dopo quattro anni di permanenza in azzurro. A riportare la notizia è ESPN Soccer che sottolinea come l’assalto all’esterno azzurro sia fallito per la voglia del club di De Laurentiis di alzare l’offerta ricevuta. 18 i milioni che sarebbero stati proposti dal club della capitale spagnola, una proposta rispedita però al mittente.



Lo stesso Hysaj aveva dichiarato diversi giorni fa che la sua avventura con la maglia azzurra sembrava essere finita, ma per la società le richieste devono essere più soddisfacenti. Il cartellino dell'albanese è valutato infatti dal Napoli almeno 25 milioni, lontani dalle stime di un anno fa ma comunque una discreta plusvalenza rispetto all’acquisto fatto, per cui servirà un rilancio alla squadra di Simeone per convincere la dirigenza napoletana nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA