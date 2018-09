Napoli, Milik è implacabile: e che sorpresa Malcuit sulla fascia

di Bruno Majorano

Un’altra vittoria di carattere. Un’altra vittoria nel segno della solidità di un Napoli che sa giocare bene e rischiare pochissimo. Anzi niente. Contro il Parma si rivede una squadra praticamente perfetta,come nella prima mezzora di Torino con i granata. Buona la prima di Malcuit che sulla fascia è un’ira di dio. Positivo anche Fabian Ruiz che non fa rimpiangere l'assenza di Callejon da esterno a destra.



Probabilmente avrebbe preferito solo una serata dal clima meno rigido. Per il resto non può avere ulteriori richieste perché la sua è una partita di sostanziale dolce far nulla. A tratti non deve neppure battere troppe rimesse dal fondo. Seconda gara da imbattuto: niente male dopo l’avvio di stagione un po’ incerto.Buona la prima. Si spinge, crossa, mette tanti palloni in mezzo e poi con quella capigliatura fluo lì è un’ottima alternativa alla luce artificiale dei riflettori. In difesa non è che abbia poi chissà cosa da fare, perché gli attacchi del Parma sono pressoché inesistenti. Dimostra di avere la personalità giusta per un ottimo rincalzo.Seconda gara da titolare dopo quella contro la Fiorentina e seconda prestazione convincente. Bel trittico se conta anche il finale contro il Torino quando addirittura è entrato a fare il terzino destro. Oramai Ancelotti ha fugato ogni dubbio sulla sua utilità come prima scelta quando c’è da far rifiatare i centrali difensivi.L’unico momento in cui tiene tutti col fiato sospeso è quando si tocca ripetutamente il ginocchio facendo temere a un infortunio che lo metterebbe fuori causa per la Juventus. Dal punto di vista sportivo, poi, deve fare poco altro che rinviare qualche pallone nella metà campo avversaria e scambiare quattro chiacchiere con Maksimovic.Attaccate aggiunto. Perché in serate come queste c’è poco da badare alla fase difensiva. Se la mira fosse giusto un po’ più precisa, Cristiano Ronaldo dovrebbe temere un concorrente in più per il ruolo di prima punta nel Portogallo. Con le sue incursioni è un pericolo costante per la difesa del Parma.Novità: gioca da esterno destro. Il punto interrogativo diventa esclamativo praticamente subito, ovvero quando lo spagnolo ci prova con una bella conclusione dalla distanza e poi indovina un bel passaggio in profondità per Milik. Non ha certo il passo per fare l’esterno, però dimostra di avere i numeri per giocare ovunque.La notte da incubo di Genova contro la Sampdoria è un brutto e lontano ricordo. Amadou questa volta prende per mano la squadra e la conduce a suo piacimento tenendo forte il volante senza andare mai fuori strada. Nessuna sbandata, anzi. Percorso netto con il quale dimostra una crescita importante dal punto di vista della personalità.Aiutoregista, si piazza al fianco di Diawara e lo assiste nella gestione di ogni pallone con la solita grinta che lo contraddistingue. Non deve neppure spendersi troppo dal punto di vista fisico, perché con il risultato che si sblocca dopo un attimo può tenere un ritmo più basso. Buona notizia in vista dei prossimi impegni.Ha sulla coscienza due palle-gol sprecate che sono grandi come tutta la sua amata Polonia. Se la buttasse subito dentro la partita del Napoli si metterebbe indiscutibilmente in decisa, e allora l’unico merito che gli si può attribuire è quello di riuscire a tenere vivo un match diversamente sarebbe stato senza storia dopo un quarto d’ora.Pronti, via: la butta dentro. Difficile desiderare un avvio migliore di questo, ma Lorenzo a certe cose oramai è quasi abituato. Sempre più capocannoniere, sempre più leader. La nuova vita attaccante gli piace eccome. Tanto più che si muove molto e va anche a dare una mano più dietro in fase di impostazione. L’assist per il 2-0 di Milik è un’altra giocata da applausi.Due gol e mezzo assist per Insigne. Nel complesso un gran bel vedere. E’ grande e grosso, ma alle volte si muove con la leggerezza di una ballerina di danza classica. La rete del raddoppio è un mix di strapotere fisico e precisione, una di quelle cose che riescono a pochi eletti. Nel finale il sigillo che vale gioco, partita e incontro.Dentro per Insigne, si piazza alle spalle di Milik e in realtà gli si mette subito al servizio. Non è che gli sia passata la voglia di fare gol, ma l’impressione è che dare una mano agli altri a buttarla dentro inizia a piacergli parecchio. Nel finale torna a fare il falso nove, ma senza trovare la gloria della rete.Poco esterno e molto seconda punta. D’altra parte giocare vicino alla porta avversaria è una cosa che gli piace e soprattutto gli riesce particolarmente bene. Suo il tracciante che taglia tutta l’area di rigore prima di materializzarsi sul piattone di Milik per il gol del 3-0. Prezioso anche quando non segna.Entra per Milik quando i giochi sono praticamente già fatti. Si piazza largo sulla destra, praticamente il suo giardino di casa. Dalle sue parti, però, arrivano pochissimi palloni giocabili e allora si limita a tenere la posizione e dare una mano sulle sovrapposizioni continue di Malcuit che dalla sua parte è una furia.La matematica per lui non è un’opinione e allora cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Con lui, infatti, non c’è turnover che tenga, perché il Napoli ha una nuova pelle ma la stessa faccia cattiva e aggressiva di Torino: sbaglia poco e segna tanto. Un’altra vittoria e altri 3 gol fatti, alla faccia dei numeri sparagnini di qualche settimana fa. La squadra ha un’anima ben precisa, e quell’anima porta il marchio a fuoco del suo allenatore.

