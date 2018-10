Napoli, la prima volta di Ghoulam: Faouzi in panchina dopo l'infortunio

Dopo la trasferta parigina di Champions League, Faouzi Ghoulam resta tra i convocati di Carlo Ancelotti anche per la sfida di domani sera contro la Roma al San Paolo. Il terzino algerino, ad ormai un anno dal grave infortunio al crociato subito, sta gradualmente tornando con il gruppo azzurro ed anche domani sera sarà al San Paolo, almeno in panchina, per vivere nuovamente il rettangolo di gioco.



La sorpresa delle ultime convocazioni per la sfida ai giallorossi arriva invece dalla porta: Alex Meret rientrerà dopo la prossima sosta, come confermato ieri dallo stesso Ancelotti, così insieme ad Ospina e Karnezis ci sarà il giovanissimo Antonio Daniele, classe 2002, portierino 16enne delle giovanili azzurre che prende il posto dell'altro giovane D'Andrea, impegnato con la Primavera.



La squadra, nell'ultimo allenamento di questa mattina a Castel Volturno, ha svolto una prima fase di attivazione a secco, di seguito torello con la rosa divisa in due gruppi, quindi seduta tecnico tattica ed esercitazioni al tiro prima della partita a campo ridotto. Assenti ancora Ounas, Luperto e Verdi alle prese con problemi fisici.



Questi i convocati:



Karnezis, Ospina, Daniele.

Albiol, Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Hysaj

Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Fabian Ruiz

Callejon, Insigne, Milik, Mertens.

© RIPRODUZIONE RISERVATA