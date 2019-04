La prima volta senza De Laurentiis: il patron del Napoli resta a riposo

di Pino Taormina

Inviato a Londra



De Laurentiis resta a Roma. Sono i figli Edo e Luigi a guidare la delegazione del Napoli nella trasferta londinese. Il presidente, dimesso due giorni fa dall'ospedale Gemelli dove era stato ricoverato per una serie di accertamenti mercoledì scorso, resterà nella sua abitazione romana a seguire la partita in tv. Deve, infatti, restare a riposo ancora per qualche giorno, prima di poter riprendere a pieno ritmo le proprie attività lavorative.



È la prima volta quest'anno che De Laurentiis salta una trasferta europea: con Sarri allenatore succedeva di frequente, ma da quando c'è Ancelotti sulla panchina azzurra il numero uno del club non ha mai saltato un viaggio. Né in Champions e neanche in Europa League. De Laurentiis era stato anche a Zurigo e Salibsurgo, proprio per poter condivedere con il tecnico le vigilie europee. Ancelotti e De Laurentiis sono, in ogni caso, in collegamento diretto: i due si scambiano telefonate di continuo.

