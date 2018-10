Youth League, impresa del Napoli: buon pari degli azzurrini con il Psg

di Roberto Ventre

Inviato a Parigi



Ottimo pareggio del Napoli Primavera in Youth League contro il Psg: gli azzurrini hanno resistito con grande tenacia riuscendo a conquistare lo 0-0 su un campo difficile. Sgarbi, Senese e Gaetano, tre punti di forza, sono stati impiegati nella ripresa da Baronio. Tutti quanti hanno risposto molto bene ribattendo colpo su colpo le iniziative del Psg e gli azzurrini hanno provato a rendersi sempre pericolosi. Il Napoli Primavera pericolosissimo soprattutto nel finale con alcune palle gol sfiorate per un soffio, una in particolare di Esposito in pieno recupero. Terzo pareggio del girone per gli azzurrini dopo gli 1-1 contro Stella Rossa e Liverpool

