Napoli, solo un pari a Empoli: Vrakas gol muove la classifica

Dopo le sconfitte con Bologna e Inter il Napoli Primavera torna a muovere la classifica del campionato di categoria ed allontana un po' di ombre dopo il brutto ko in Youth League in casa del Genk. Gli azzurrini, passati in svantaggio nel primo tempo per il gol di Merola, rispondono all'Empoli nella ripresa, con una frazione attenta e concentrata e soprattutto con il gol del pari di Vrakas.



Il greco numero 10 azzurro, dopo il gol all'esordio, torna al gol stavolta su rigore. Un penalty che per la squadra di Roberto Baronio vale un punto prezioso. Gli azzurrini provano anche il raddoppio nella parte finale del match ma i due attacchi sbattono sulle difese avversarie vanificando ogni azione. Il Napoli sale così a 4 punti dopo altrettanti match di questa stagione, raggiunge il Torino ed allontana il fondo classifica.

