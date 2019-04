Il Napoli di Baronio ko con l’Inter, il sogno dei playoff si allontana

Un gol per tempo e l’Inter manda ko il Napoli di Baronio che rientrava in campo dopo la mini sosta del campionato. Gli azzurrini ritrovavano Frattamaggiore in un bel match contro i nerazzurri ma si fanno fermare con la rete de 20’ che non riescono a rimontare pur con le chances numerose tra primo e secondo tempo.



I nerazzurri secondi in classifica fanno valere la legge del più forte. Inutili i tentativi azzurri: Negro potrebbe pareggiarla subito dopo la rete dello svantaggio, ma Dakic è bravo ad intervenire. Ancora il portiere nerazzurro sventa una buona occasione di Gaetano in avvio di secondo tempo. La spinta massima di fine gara mette a rischio la difesa napoletana che rischia di beccare il raddoppio, mentre Zanon sfiora solo il palo sul finire del match. Nel recupero il raddoppio arriva: contropiede fulminante e Schirò chiude i conti.



La squadra di Baronio resta così a quota 32 in classifica, ancora a -2 dalla Juventus e a -4 dal sesto posto che significherebbe qualificazione ai Playoff. Un obiettivo che ora sembra lontanissimo per il Napoli negli ultimi cinque appuntamenti del campionato Primavera.

