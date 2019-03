Napoli sconfitto e scavalcato: Bertagnoli fa felice il Chievo

Un gol di Bertagnoli in apertura di gara decide il match tra Napoli e Chievo in programma per il campionato Primavera. La squadra di Roberto Baronio, tornata in campo dopo lo stop forzato per il Viareggio in corso, non riprende al meglio davanti al pubblico di casa visto che la sconfitta pesa sulla classifica azzurra.



Lo 0-1 passivo, infatti, consente al Chievo di scavalcare proprio il Napoli al settimo posto della classifica di categoria. Gli azzurri, privi di Gaetano e Zedadka oggi, restano così fuori dalla zona playoff che dista ancora un punto ma con la Juventus, sesta, che deve recuperare il 23° turno.

