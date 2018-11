Napoli, azzurrini di nuovo vincenti: 3-0 al Genoa nel segno di Gaetano

di Gennaro Arpaia

Gianluca Gaetano show. Si potrebbe chiamare così il primo tempo di Napoli-Genoa, settimo turno del campionato Primavera. Una gara nel segno del numero dieci azzurro che decide tutti i gol del match e con l’aiuto dei compagni regola i rossoblu con un tondo 3-0 che aiuta gli azzurrini a tornare alla vittoria e salire a quota 13 punti in campionato, in piena zona Playoffs.



Al quarto d’ora azzurrini di Baronio già in vantaggio: sul calcio di punizione di Gaetano è Mamas a toccarla di testa e battere il portiere ospite per il primo gol del match. Una azione simile porterà anche al raddoppio con Senese, abile a superare Raccichini con un tap-in davanti alla porta dagli sviluppi dell’ennisima punizione precisa del numero 10 azzurro. La partita va in discesa per i padroni di casa quando al minuto 38 Gaetano decide di mettersi in proprio: slalom al limite dell’area di rigore e destro preciso per il tris che manda i titoli di coda del match già nella prima metà di gara.



Il Genoa prova a rispondere con atteggiamento diverso nella ripresa, ma gli equlibri in sostanza non cambiano. Napoli bravo a difendersi e pronto sempre a ripartire. I cambi di Baronio regalano nuove energie in mezzo al campo, ma non bastano per cambiare ancora il risultato nonostante la pericolosità di Palmieri che sfiora il poker. Gli azzurrini continuano la rincorsa all'alta classifica e dimenticano subito l'eliminazione in Coppa Italia subita in settimana a Cosenza. Prossimo appuntamento a Verona contro il Chievo il prossimo sabato.

