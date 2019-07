Napoli, la carica degli abbonati: «Tutti insieme per lo scudetto»

di Oscar De Simone

Sorridenti, soddisfatti e con l’abbonamento ben stretto tra le mani. Escono così dal box office in Galleria Umberto, i primi abbonati per la stagione 2019-20 del Napoli. La fila non è stata stressante, così come l'attesa che li ha portati tutti a incontrarsi due ore prima dell'avvio delle procedure.



C'è chi ha esercitato il diritto di prelazione e chi ha sottoscritto un abbonamento ex novo. Tutti però hanno le idee chiare: quest'anno potrebbe essere quello giusto.



«La squadra c'è – affermano i tifosi – e siamo sicuri che farà bene. Nonostante il caldo di oggi siamo qui proprio per questo, per dimostrare quanto siamo attaccati a questa maglia e quanto valga la pena seguirla. Non importa essere i primi, la cosa fondamentale è essere tutti presenti allo stadio perché in questa stagione possiamo portare a casa risultati importanti. Il primo lo abbiamo fatto noi stamattina. L'abbonamento è un chiaro segnale di presenza e di sostegno. Adesso aspettiamo gli sforzi della società per rendere questa formazione veramente imbattibile».

