Napoli, primo allenamento a Dimaro con mille tifosi azzurri in tribuna

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Folgarida



È piena la tribuna della frazione Carciato: mille tifosi per il primo allenamento degli azzurri ed entusiasmo già a mille per il nuovo Napoli. Applauditissimo Ancelotti all'ingresso in campo, tanti applausi anche a Callejon il veterano del gruppo. Tanti giovani per questi primi giorni di ritiro e il neo acquisto Di Lorenzo: gli azzurri hanno cominciato la preparazione con una lunga fase di riscaldamento prima del lavoro sul campo.



Tanti tifosi azzurri e anche uno striscione club Napoli Monaco di Baviera: la squadra che ha cominciato l'allenamento alle 18, un'ora dopo il previsto, per il ritardo del treno Napoli-Verona sul quale viaggiava Ancelotti e un gruppetto di azzurri. Domani doppia seduta, dura la prima settimana di lavoro, sabato il primo test con il Benevento.

