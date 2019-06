Napoli, il primo assist di James: «Che emozione il club di Diego»

di Marco Giordano

«È un club ricco di storia, lì ci ha giocato Diego Armando Maradona e bisogna essere all'altezza. Credo che mi troverei bene in quel contesto: ma, per ora, penso a far bene con la Colombia»: James Rodriguez parla, dopo il match con il Qatar, per la prima volta dell'ipotesi Napoli e manifesta il gradimento in poche, fugaci, ma sostanziali parole. Il piatto forte è arrivato: il sì a Carlo Ancelotti c'è, con il solito condimento dei tempi di calciomercato: «Non conosco ancora il mio futuro, ci saranno i prossimi giorni per pensarci». Anche sollecitato sulle parole di De Laurentiis delle ore precedenti, James gioca in difesa: «Come ho detto, per adesso sto pensando solo alla Colombia».



