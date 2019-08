Il Napoli fa festa sui social ed Elmas celebra l'esordio in A

«Ciao Serie A». Con questo semplice messaggio Eljif Elmas festeggia l'esordio personale nel campionato itlaiano. Il giovanissimo macedone ha fatto il suo ingresso nel finale di Fiorentine-Napoli, in un momento decisivo del match, mostrando carattere e qualità per difendere il risultato.



Insieme a lui, prima volta ufficiale anche per Giovanni Di Lorenzo, il terzino arrivato dall'Empoli e che è stato subito lanciato in campo da titolare da Ancelotti nella prima di campionato. «Tanta sofferenza ma tanta soddisfazione» ha scritto su Instagram il difensore azzurro che ha postato una foto in cui affronta Franck Ribery, anch'egli esordiente nel nostro campionato.«Prima partita, prima vittoria. Bravi tutti» il pensiero di Nikola Maksimovic, raggiante come Kalidou Koulibaly sui social. Mattatore di serata, però, il solito Lorenzo Insigne con due gol ed altrettanti assist. «Felice per i due gol ma soprattutto per la vittoria» il messaggio del capitano napoletano.

