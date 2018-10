Napoli, problemi per Verdi: esce per un dolore all'inguine

Centottanta secondi o poco più, tanto è durata Udinese-Napoli per Simone Verdi. Problema muscolare per l'ex esterno del Bologna che si è accasciato al suolo dopo il primo scatto offensivo della sua partita, la seconda da titolare in questa stagione. Rientrando verso il centro del campo, Verdi ha subito sentito il dolore tra la parte alta della coscia e l'inguine, segnalando il fastidio alla panchina napoletana.



Lo staff medico azzurro si è subito attivato per le cure del caso ma il calciatore, forse anche preoccupato per un calendario fitto di gare nei prossimi giorni, ha chiesto in prima persona la sostituzione, come confermato anche dai colleghi di Dazn. Verdi ha poi seguito dalla panchina l'intero primo tempo, mentre il suo posto in campo è stato preso da Fabián Ruiz, il cui gol ha aperto le marcature alla Dacia Arena.

