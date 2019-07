di Gennaro Morra

Un video di un minuto, pubblicato sui canali social della SSC Napoli per promuovere la campagna abbonamenti 2019-2020 lanciata oggi, sta facendo discutere i tifosi. Sessanta secondi in cui scorrono velocemente prima alcune magnifiche vedute della città, poi i personaggi che hanno fatto la storia del club negli ultimi 40 anni almeno. Gol, azioni ed esultanze che vedono protagonisti alcuni calciatori e allenatori che sono passati dal San Paolo. E i nomi che hanno fatto innamorare i tifosi, soprattutto nell’era De Laurentiis, ci sono tutti… o quasi: ovviamente non potevano mancare Maradona e la squadra che fu capace di vincere scudetti e coppe; poi si salta direttamente a Lavezzi, Hamsik e la squadra guidata da Reja; più avanti s’intravedono Mazzarri e qualche immagine del Napoli che fu dell’allenatore toscano, compresi i gol di Cavani e Quagliarella; infine, dopo un veloce passaggio dedicato a Benitez, si arriva alla squadra di Ancelotti con Mertens, Milik, Ounas, Younes e tanto Koulibaly.

Insomma, una compilation abbastanza esaustiva degli uomini che hanno contribuito a fare grande il Napoli dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Eppure a molti non è sfuggito che in quel vortice di immagini qualche volto piuttosto noto mancava eccome. Infatti, nella clip promozionale non hanno trovato spazio Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, due che a Napoli non sono stati proprio di passaggio. Un particolare che ha fatto discutere gli utenti che hanno commentato il video sui social network: «Non mostrare Sarri è una scelta che non condivido», scrive Gabriele. E Salvatore motiva anche il suo disappunto per questa “amnesia”: «Credo che escludere Sarri dalla clip è una scelta errata; il suo Napoli è stato il più bello in assoluto, poi ha fatto le sue criticabili scelte, ma la "storia" non può essere cancellata o disconosciuta. In tutto il mondo hanno apprezzato ed esaltato il Napoli. Tanti giocatori sono cresciuti». Ma sono in tanti ad approvare in pieno la decisione della società: «Sarri non c’è, i traditori non meritano di essere inseriti nella storia del Napoli», scrive Alfredo. E Raffaele lo segue a ruota: «Chi tradisce non merita ricordo, complimenti al montaggio». Anche Antonio è dalla parte di quanti si congratulano per non aver fatto comparire nel filmato chi negli ultimi tempi è passato nelle fila dell’odiata rivale: «Fuori dallo spot gli juventini! Giusto così». Infine. C’è chi fa notare che nel promo manca anche qualche immagine di Callejon, uno dei calciatori più amati dai supporter azzurri, ma nel suo caso si sarà trattato davvero di una grave dimenticanza di chi ha realizzato la sequenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA