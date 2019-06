Il Napoli presenta la nuova maglia: pixel sull'azzurro e colletto blu navy

di Gennaro Arpaia

Niente Dimaro stavolta. La nuova maglia azzurra indossata nella prossima stagione dovrebbe essere svelata quest’oggi dal Napoli direttamente dai canali web della società. Confermate le indiscrezioni di qualche settimana fa, con un design tutto nuovo per la squadra di Carlo Ancelotti.





A risaltare è il nuovo colletto, bianco ma con inserti blu navy, poi il classico azzurro, stavolta pixellato per l’assoluta novità. Bianca la seconda maglia, colore verde per la terza alternativa di Mertens e compagni, due versioni che saranno svelate direttamente in Trentino. Alex Meret e David Ospina indosseranno invece un completo rosso fuoco.





