Napoli in viaggio per Belgrado: parte la missione Stella Rossa

Comincia ufficialmente stamattina l'avventura del nuovo Napoli in Champions League. Sorteggiati nel Girone C, gli azzurri di Carlo Ancelotti sono attesi all'esordio in Serbia, in casa della Stella Rossa. Dopo la vittoria di sabato sulla Fiorentina e l'allenamento domenicale a Castel Volturno, il gruppo è partito pochi minuti fa da Capodichino per raggiungere Belgrado dove farà rifinitura prima della conferenza congiunta di Ancelotti e Koulibaly.

Volti sorridenti e voglia di far bene. Il Napoli sa di non poter sbagliare la sfida di domani sera in un Marakana infuocato vista la presenza nel girone di due top club come Liverpool e Paris Saint Germain. Non sarà decisiva, ma di certo determinante la gara contro i serbi in un ambiente sicuramente entusiasta per il ritorno nell'Europa che conta. Insieme alla prima squadra azzurra, in partenza anche la Primavera di Roberto Baronio, attesa alla sfida contro i pari età in Youth League.

