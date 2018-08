Napoli, Younes adesso va di fretta: prime corse a Castel Volturno

Non soltanto Alex Meret e Faouzi Ghoulam. Nell'infermeria azzurra da diverso tempo ci è finito anche Amin Younes, l'esterno tedesco ex Ajax che è arrivato da svincolato in azzurro lo scorso giugno. I problemi al tendine di Achille non gli hanno permesso di essere protagonista nel primo ritiro azzurro di Ancelotti a Dimaro, ma in Trentino il tedesco si è subito messo a disposizione dello staff medico napoletano.



Rientrato in Italia, Younes continua la riabilitazione a Castel Volturno. Sui suoi canali social ha condiviso qualche ora fa i frutti del lavoro individuale: il tedesco già corre, anche se a basso ritmo, sul tappeto presente al centro tecnico. «Non potete immaginare quanto sia bello per me tornare semplicemente a correre», ha scritto Amin dal suo account Instagram.



