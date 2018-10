Napoli, è protesta contro l'arbitro: «Basta favorire la Juve, siamo esausti»

di Delia Paciello

Non si parla d’altro in città, la rabbia è ancora tanta per il discusso arbitraggio di Juve-Napoli di sabato pomeriggio: «Non se ne può più. È sempre la stessa storia da anni», è il pensiero di tanti napoletani. Il dito è puntato su Banti e su tutti gli arbitri che nei corsi e ricorsi storici della Serie A hanno in qualche modo favorito i bianconeri.



«Noi vogliamo vincere o perdere sul campo, non per colpa del direttore di gara che ammonisce tutta la nostra difesa lasciando impuniti i bianconeri», protestano nei bar e per le strade i tifosi azzurri. Tanti gli episodi che per i napoletani non sono stati giustamente valutati: al minuto 21 della gara il fallo di mano di Chiellini che ha interrotto un’azione pericolosa è stato sanzionato con un calcio di punizione senza alcun cartellino giallo. Nessuna espulsione per Bonucci, che colpisce Allan a gioco fermo durante le proteste con l’arbitro. Superficiale invece il secondo giallo per Rui, che ne determina l’espulsione condizionando in maniera evidente il risultato finale nel momento migliore degli azzurri. E ancora Alex Sandro, punito con un’ammonizione mentre per molti avrebbe meritato un rosso: un fallo gratuito su Albiol in una zona non pericolosa del campo per la sua squadra. Insomma piccole grandi cose che hanno influenzato un match già sulla carta difficile.Scatenati e a dir poco arrabbiati i tifosi azzurri, che vorrebbero che le cose cambiassero: «Vogliamo un calcio pulito. Distruggono la nostra passione, dobbiamo lottare contro troppi poteri che non hanno nulla a che fare con lo sport. Basta!», urlano a gran voce. In pochi criticano le prestazione dei ragazzi di Ancelotti: «La Juventus è comunque più forte, inutile parlare degli arbitri. La difesa fa buchi e il presidente non ci ha dato una squadra all’altezza; solo se l’avessimo avuta avremmo potuto parlare». Ma c’è chi fa notare che in altri campionati europei, come in Premier, non è difficile assistere al miracolo di squadre che vincono al di là del fatturato: «Lì anche l’ultima in classifica può arrivare a battere la prima sul campo. In Italia certe cose non si vedono, ci sono altre forze in gioco».I napoletani aspettano però il ritorno in casa: «Non è finita qui, dovranno venire al San Paolo». Ancora speranze per la gara singola in casa, ma riguardo le sorti del campionato per alcuni la Juventus ha già spiccato il volo: «Anche per scaramanzia meglio non dire nulla sulla stagione, vinceranno loro come sempre. Sono già sei punti avanti e sono più forti specie se dalla loro c’è anche l’arbitro, ma noi continueremo comunque a sognare». Un sogno che rende magica l’atmosfera in città quando si parla di calcio: quella luce che non si spegne mai nel cuore dei napoletani, l’attesa di una rivincita sociale che passa per le mura del San Paolo e che possa calpestare anche i tristi cori razzisti che aleggiano tristemente negli altri stadi d’Italia.

