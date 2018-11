Napoli, dalla K alla C asse perfetto: che notte Koulibaly e Callejon

di Marco Ciriello

Da K a C, da Koulibaly a Callejon, ecco l'asse che ha portato il Napoli ha dominare il Paris Saint Germain partendo da uno svantaggio. Il difensore senegalese è uscito spesso col pallone al piede, trovandosi anche in attacco (sarebbe un ottimo falso nueve, come sanno a Torino, sponda Juventus), l'ala spagnola è tornata come un terzino, facendo il cursore pazzo, in aggiunta anche al centro, unendo gli spostamenti dei due, si vede l'asse della squadra ancelottiana. Tra l'altro, entrambi si sono trovati a fronteggiare Neymar e Mbappè, con Koulibaly che al ventinovesimo del primo tempo ha portato il San Paolo a gridare come per un gol, facendo la porta girevole su Mbappè, recuperando il pallone e interrompendo il contropiede di quello che è il calciatore più veloce di tutti, in una sfida tutta africana, che sarebbe piaciuta al nostro Gioànn Brera, che avrebbe detto: l'Africa vera ferma quella che ha scelto il colonizzatore; l'autentico e solo apparentemente più debole ferma il più forte, o almeno quello armato meglio. Una sfida di muscoli e classe, con Mbappè più veloce e più tecnico e Koulibaly costretto a inseguire ma sempre alla pari. Una gran bella sfida. Come sono belli i movimenti di Callejon, sciamano a tutto campo, che appare e scompare, marca e attacca, in una partita perfetta, che lo ha visto correre, strappare e cercare palloni come Allan. Da ala di classe a centromediano di interruzione. Allontanandosi da se stesso, per poi tornarci senza accusare il doppio sforzo, leggendo i movimenti di Thiago Silva e Gigi Buffon e irrompendo nella loro indecisione e/o lentezza per farsi abbattere, imbrogliando i pensieri della linea difensiva del Psg, costruendo un rigore in una azione che non c'era, e permettendo al Napoli di pareggiare con Insigne dopo venti minuti di assalti, tutti negati dall'ex portiere dalla Juventus e della Nazionale, che in un paio di parate sembrava quello di Germania 2006.



