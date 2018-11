Napoli-PSG, c'è Kuipers: due i precedenti, fu al San Paolo nel 2008

Olandese, 45 anni, tra i più importanti arbitri europei. Björn Kuipers dirigerà l’importantissimo match di martedì sera al San Paolo tra Napoli e Paris Saint Germain. È lui il fischietto designato per la gara tra azzurri e parigini, quarto turno del girone Champions. Un match che potrà dire la verità sulle possibilità di entrambe le squadre di giocarsi il passaggio agli ottavi di finale del torneo.



Arbitro dalla indubbia esperienza internazionale, Kuipers sarà accompagnato dagli assistenti van Roekel e Zeinstra. Insieme a loro anche il quarto uomo Schaap, Higler e van Boekel. Con gli azzurri un solo precedente in Champions per l’olandese: nella stagione 2011-12 aveva diretto la gara del girone di qualificazione tra il Bayern Monaco e il Napoli di Walter Mazzarri, conclusasi con un 3-2 in favore dei tedeschi padroni di casa.



Al San Paolo, però, Kuipers c’è già stato nel settembre del 2008 per l’allora Coppa Uefa. Con lui, il Napoli di Reja aveva battuto il Benfica 3-2. Ha incrociato, invece, il PSG tre volte negli ultimi anni di Champions, il bottino è di una vittoria e due pareggi per i parigini.

