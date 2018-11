Napoli-Psg, Callejon prenota il primo gol della sua nuova vita

di Roberto Ventre

Già nel torello di riscaldamento ci mette grande intensità: Callejon comincia a correre dal primo minuto dell'allenamento di rifinitura a Castel Volturno. Lui è fatto così: sempre concentrato, non stacca mai la spina. Determinante la sua presenza con Benitez e Sarri, ci ha messo poco a conquistare Ancelotti che ha piena fiducia in Josè e gli ha pronosticato un futuro da allenatore.



Nel 4-4-2 ha mansioni un po' diverse rispetto al passato: ci si è abituato rapidamente assicurando il solito straordinario contributo sia nella fase offensiva che in quella difensiva. «Ogni allenatore ha il suo metodo. Mi trovo bene, mi miglioro ancora di più e provo a fare sempre meglio». Il rendimento è al top, come sempre: la sua presenza è indispensabile perché da equilibrio a tutta la squadra. Contro l'Empoli appena è entrato ha rimesso le cose a posto: assist a Mertens per il gol del 3-1, quello che ha riportato il Napoli a un margine di sicurezza di due reti. Un Callejon sempre determinante che però è ancora all'asciutto, un fatto inedito per lui dopo due mesi e mezzo. «Sono tranquillo, aiuto la squadra in ogni partita, faccio assist ai compagni. Il calcio è così, quando il gol non arriva è vero che manca. Ma appena arriva il primo, poi seguono subito gli altri».



Approdò a Napoli con Benitez, al sesto anno in maglia azzurra: questa con Ancelotti allenatore è la quarta Champions con il Napoli, dopo quelle giocate con il Real Madrid. Uno dei più esperti del gruppo in campo europeo. «Difficile dire quale è il Napoli più forte in cui ho giocato, per me siamo stati sempre competitivi negli ultimi anni e con grandi giocatori. Sì, adesso però può essere che siamo più maturi. Giochiamo insieme da tanto tempo, ci conosciamo sempre di più, giochiamo gare importanti. Il collettivo è più forte».Il Napoli è cresciuto come esperienza europea e lo ha confermato nelle due partite precedenti con Liverpool e Psg. «Ancelotti ci ha dato più consapevolezza. Possiamo fare grandi cose, forse siamo pronti per poter vincere qualcosa d'importante». Grande feeling con Ancelotti, lo spagnolo sta assicurando la solita grande continuità di rendimento. «È importante quando ci suggerisce delle cose. È molto bravo a fare cambi. E io mi sento importante per i miei compagni». Il Psg ritrova Thiago Silva, il brasiliano è una colonna della difesa, un avversario non semplice da superare per gli attaccanti azzurri. «Il Psg è una grande squadra. Il rientro di Thiago Silva? È uguale perché sono tutti forti. Dovremo essere consapevoli dell'andata e rifare quella prova con i tre punti».

