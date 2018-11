Napoli-Psg, Bagni tra i tifosi: «Meritavamo la vittoria»

di Oscar De Simone

«Il Napoli ha avuto una grandissima reazione e forse meritava qualcosa in più». A dirlo è l’ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni che però sul futuro non intende sbilanciarsi: «Adesso è presto per fare pronostici ma questo è certamente un buon pareggio». Un pareggio che porta il Napoli in testa al girone insieme al Liverpool e che lascia ben sperare.



«Quando giochiamo da Napoli non ce n’è per nessuno» affermano i tifosi, «ed il Psg ne ha avutola prova. Noi sappiamo di aver giocato sempre al meglio ma purtroppo abbiamo perso troppi punti. Ora non dobbiamo più fallire e contro la Stella Rossa bisognerà sfruttare il fattore campo. Al San Paolo tutto è possibile e quei tre punti non si potranno perdere. Crediamo nel passaggio del turno e siamo sicuri che quest’anno arriveremo lontano».

