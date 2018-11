Napoli, ADL chiama a raccolta il tifo: «Accorrete, sarà una notte magica»

«Sarà una notte magica, speriamo per noi». Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis a poche ore dal match del San Paolo contro il Psg. «Stamattina ho sentito Ancelotti come prima del Liverpool e abbiamo ripetuto lo stesso rito», aggiunge De Laurentiis ai microfoni di Sky prima di fare un appello ai tifosi partenopei che stasera accorreranno in massa al San Paolo. «Vorrei che i napoletani capissero che portando Ancelotti a Napoli abbiamo fatto un grande salto di qualità e c'è bisogno anche di loro, non solo dello stadio virtuale che sta facendo grandissimi risultati. A Fuorigrotta, però, ci serve l'urlo dei tifosi anche in campionato, che i nostri calciatori giocano onorando la maglia con il cuore. Spero che i nostri tifosi tornino in massa al San Paolo, i ragazzi ne hanno bisogno».

