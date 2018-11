Napoli, c'è de Magistris allo stadio ma siederà vicino ad Al-Khelaïfi

di ​Luigi Roano

Stasera il sindaco Luigi de Magistris - salvo impedimenti dell'ultimissima ora - ritornerà al San Paolo per sedere in tribuna autorità, ma difficilmente lo vedremo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Il sindaco, infatti, sarà allo stadio per accogliere e salutare la dirigenza del Paris Saint-Germain, in particolare lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi che oltre a essere presidente del club della capitale di Francia, è anche un uomo politico di spicco del Quatar.



De Magistris è atteso nel salottino della tribuna autorità del San Paolo dove la società di patron De Laurentiis accoglie gli ospiti poco prima dell'inizio della partita ed è solito allestire un buffet. Il sindaco in questa sede accoglierà in qualità di primo cittadino lo sceicco. Non è certa la presenza di De Laurentiis in quanto il presidente dovrebbe arrivare all'ultimo momento allo stadio.De Magistris assisterà alla partita degli azzurri in tribuna autorità, probabilmente vicino allo sceicco. Non è il primo contatto con il Qatar, infatti, già tre anni fa de Magistris incontrò il cugino di Al-Khelaïfi, l'altro giovane sceicco Suhaim al Thani, intenzionato a fare investimenti in Europa e soprattutto a Napoli attratto dalle bellezze della città ma anche dal boom turistico che vede Napoli protagonista. Tre anni fa lo sceicco e il sindaco si incontrarono al circolo Rari Nantes all'epoca lo sceicco era interessato alla riqualificazione del lungomare.

