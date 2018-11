Napoli-Psg, il gemellaggio ultrà: l'abbraccio nel nome di Maradona

In attesa che Napoli e Paris Saint Germain si giochi in campo, la prima parte della gara di domani sera sembra essere già andata in scena. Le tifoserie delle due formazioni, infatti, si sono già incontrate questa sera, in concomitanza con l'arrivo in città del club parigino. Gli ultras di Napoli e Psg sono in ottimi rapporti da anni e dopo le manifestazioni di distensione dell'andata, anche il ritorno sembra aprirsi nel segno di una grande amicizia.



Esponenti delle due tifoserie si sono infatti incontrati in queste ore nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, proprio lì dove l'artista di strada Jorit aveva disegnato il murales con il volto di Diego Armando Maradona. Foto ricordo per tutti e grande sportività, in una atmosfera in attesa che il campo dia il verdetto finale.





